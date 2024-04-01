Белых Степан Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Белых Тихон Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Белых Семен Степанов
Мать ребёнка: Белых (Суслова) Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Намятова (Белых) Анна Степанова
Мать ребёнка: Белых (Суслова) Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Белых (Суслова) Акулина Иванова
Смерть
Неизвестно