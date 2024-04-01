Белых Степан Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Степан Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Белых Тихон Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых (Суслова) Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Белых Семен Степанов

Мать ребёнка: Белых (Суслова) Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Намятова (Белых) Анна Степанова

Мать ребёнка: Белых (Суслова) Акулина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Белых Василий Степанов

Мать ребёнка: Белых (Суслова) Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно

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