Агафонова (Лисина) Татьяна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Лисина) Татьяна Терентьевна

Место рождения

Карпинск, Карпинск, Свердловская область

Дата рождения

13.01.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1825 ст.

Отец: Лисин Терентий Фомичев

Мать: Лисина Параскева Михайловна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Бракосочетание
07.01.1844 ст.

Муж: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1846 ст.

Сын: Агафонов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники Ефим Варфоломеев Агафонов и мастеровая жена Мария Терентиева Зорина
Рождение ребёнка
15.09.1848 ст.

Дочь: Хромова (Агафонова) Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1851 ст.

Сын: Агафонов Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники были Яков Андреев Зобов и мастеровая жена Мария Терентиева Зорина
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.

Дочь: Агафонова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1855 ст.

Сын: Агафонов Феодор Афанасьевич

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемниками были мастеровой Яков Андреев Зобов и мастеровая жена Мария Терентиева Зорина
Рождение ребёнка
23.02.1858 ст.

Дочь: Агафонов Евдокия Афанасьевич

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1860 ст.

Дочь: Агафонова Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.07.1862 ст.

Сын: Агафонов Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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