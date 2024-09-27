Агафонова (Лисина) Татьяна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1825 ст.
Бракосочетание
07.01.1844 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1846 ст.
Сын: Агафонов Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
восприемники Ефим Варфоломеев Агафонов и мастеровая жена Мария Терентиева Зорина
Рождение ребёнка
15.09.1848 ст.
Дочь: Хромова (Агафонова) Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
Рождение ребёнка
24.01.1851 ст.
Сын: Агафонов Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
восприемники были Яков Андреев Зобов и мастеровая жена Мария Терентиева Зорина
Рождение ребёнка
14.01.1853 ст.
Дочь: Агафонова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
Рождение ребёнка
15.05.1855 ст.
Сын: Агафонов Феодор Афанасьевич
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
восприемниками были мастеровой Яков Андреев Зобов и мастеровая жена Мария Терентиева Зорина
Рождение ребёнка
23.02.1858 ст.
Дочь: Агафонов Евдокия Афанасьевич
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
Рождение ребёнка
09.05.1860 ст.
Дочь: Агафонова Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
Рождение ребёнка
17.07.1862 ст.
Сын: Агафонов Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Агафонов Афанасий Варлаамович
Смерть
Неизвестно