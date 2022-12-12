Турыгина Зиновия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Зиновия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1834

Муж: Турыгин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Турыгин Кондратий Семенович

Отец ребёнка: Турыгин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домника Семеновна

Отец ребёнка: Турыгин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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