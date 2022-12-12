Турыгина Зиновия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1834
Рождение ребёнка
1851
Сын: Турыгин Кондратий Семенович
Отец ребёнка: Турыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домника Семеновна
Отец ребёнка: Турыгин Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно