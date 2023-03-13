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(Кудинова) Васса
(Кудинова) Васса
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Древо
Место рождения
Петровскъ
Дата рождения
14.01.1905
Пол
Женский
Отец
Кудиновъ Терентій
1872 г.р.
Мать
Кудинова (Кузнецова) Анна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905
Отец:
Кудиновъ Терентій
Мать:
Кудинова Анна
Петровскъ
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