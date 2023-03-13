(Кудинова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудинова) Васса

Место рождения

Петровскъ

Дата рождения

14.01.1905

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905

Отец: Кудиновъ Терентій

Мать: Кудинова Анна

Петровскъ
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