Бардин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1915 ст.
Дата смерти07.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915 ст.
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1915 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1788) 0003 Деревни Гулькино билетный солдат Г... Показать все
Восприемник
24.01.1915 ст.
Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Николаевич Самарцев и крестьянская дочь девица Иулиания (Ульяна) Дорофеевна Бардина
Смерть
07.04.1915 ст.
от младенческой РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1915 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1788) 0032