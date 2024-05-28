Бардин Василий Григорьевич 22.01.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Василий Григорьевич

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.01.1915 ст.

Дата смерти

07.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1915 ст.

Отец: Бардин Григорий Дорофеевич

Мать: Бардина (Самарская) Пелагея Николаевна

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1915 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1788) 0003 Деревни Гулькино билетный солдат Г... Показать все
Восприемник
24.01.1915 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Николаевич Самарцев и крестьянская дочь девица Иулиания (Ульяна) Дорофеевна Бардина
Смерть
07.04.1915 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой РОССИЯ, ТАТАРСТАНСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ УФА МЕНЗЕЛИНСК СТАРАЯ ЕЛАНЬ, КОСМО-ДЕМЬЯНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 1915 Г. РОЖДЕНИЯ, БРАКОСОЧЕТАНИЯ, СМЕРТИ (Ф. 4, О. 176, Д. 1788) 0032

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