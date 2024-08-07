Жигач Пиман Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1907
Сын: Жигач Иван Пименович
Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.
Дочь: Жигач Мария Пименовна
Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
29.05.1912 ст.
Дочь: Жигач Анна Пименовна
Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Суханова (Жигач) Любовь Пимановна
Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна
Смерть
Неизвестно