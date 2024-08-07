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Жигач Пиман Фёдорович

Место рождения

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
24.02.1907

Сын: Жигач Иван Пименович

Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.

Дочь: Жигач Мария Пименовна

Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.05.1912 ст.

Дочь: Жигач Анна Пименовна

Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Суханова (Жигач) Любовь Пимановна

Мать ребёнка: Жигач (Жгун) Ксения Семёновна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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