Сучков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1898 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Сучкова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сучкова Евдокия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова София Николаевна
Мать ребёнка: Сучкова Евдокия Семёновна
Смерть
После 1898 ст.