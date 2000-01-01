Сучков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСучков Николай Иванович

Сучков Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Сучкова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Сучкова Евдокия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сучкова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова София Николаевна

Мать ребёнка: Сучкова Евдокия Семёновна

Смерть
После 1898 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close