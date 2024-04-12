Иваницкая Мария Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти16.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иваницкий Ефимий Петрович
Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович
Рождение ребёнка
17.05.1859
Сын: Иваницкий Онуфрий Петрович
Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Юлиания Петровна
Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович
Рождение ребёнка
04.08.1867
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1905