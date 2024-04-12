Иваницкая Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкая Мария Гаврииловна

Место рождения

Бутовщина, Сумська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

16.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутовщина, Сумська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Иваницкий Ефимий Петрович

Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович

Бутовщина, Сумська область
Рождение ребёнка
17.05.1859

Сын: Иваницкий Онуфрий Петрович

Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович

Бутовщина, Сумська область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иваницкий Савва Петрович

Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович

Бутовщина, Сумська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Юлиания Петровна

Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович

Бутовщина, Сумська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович

Бутовщина, Сумська область
Рождение ребёнка
04.08.1867

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Иваницкий Петр Емельянович

Бутовщина, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваницкий Петр Емельянович

Смерть
16.02.1905
Бутовщина, Сумська область
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