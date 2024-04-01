Волков Яков Отст. Драгун Р.Плосского
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярынушина (Волкова) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Волков Алексей Казак Редута Ганькино Яковлев
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Волков Захар Яковлев
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Волков Григорий Казак Редута Плосского Яковлев
Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова
Смерть
По 1782