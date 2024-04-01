Волков Яков Отст. Драгун Р.Плосского — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Яков Отст. Драгун Р.Плосского

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярынушина (Волкова) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Волков Ефим Казак Редута Плосского Яковлев

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Волков Алексей Казак Редута Ганькино Яковлев

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Волков Захар Яковлев

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Волков Григорий Казак Редута Плосского Яковлев

Мать ребёнка: Волкова Феодосия Иванова

Смерть
По 1782

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