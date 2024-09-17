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(Силкина) Анна Дмитриевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.06.1915

Дата смерти

27.06.1915

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1915

Отец: Силкин Дмитрий Павлович

Мать: Силкина (Хрулева?) Дарья Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 25
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
05.06.1915
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 25
Смерть
27.06.1915
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 17

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