(Силкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1915
Дата смерти27.06.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1915
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 25
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.06.1915
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 25
Смерть
27.06.1915
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 17