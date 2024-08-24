Дремина (Александрова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремина (Александрова) Зинаида Ивановна

Дремина (Александрова) Зинаида Ивановна

avatar

Место рождения

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.09.1920

Дата смерти

28.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1920

Отец: Александров Иван Павлович

Мать: Александрова Мария

Суровцево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дремин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Дремин Анатолий

Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Дремина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Дремин Анатолий

Смерть
28.02.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.