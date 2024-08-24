Дремина (Александрова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1920
Дата смерти28.02.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1920
Отец: Александров Иван Павлович
Мать: Александрова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дремин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дремин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Дремин Анатолий
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Дремина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Дремин Анатолий
Смерть
28.02.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург