Шарбан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарбан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кантюков Сайфетдин

Отец ребёнка: Мускеев Кантюк

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кантюков Сайфульмулюк

Отец ребёнка: Мускеев Кантюк

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кантюков Айнулла

Отец ребёнка: Мускеев Кантюк

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кантюков Ибрагим

Отец ребёнка: Мускеев Кантюк

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кантюков Исмагил

Отец ребёнка: Мускеев Кантюк

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кантюков Сиражетдин

Отец ребёнка: Мускеев Кантюк

Смерть
Неизвестно

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