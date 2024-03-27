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Морген (Морген) Фрейда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Морген Липман (Алексей)

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
1852

Сын: Морген Савелий

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
1854

Сын: Морген Шалам (Соломон)

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Морген Хаим (Михаил)

Отец ребёнка: Морген Аарон

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна

Отец ребёнка: Морген Аарон

Смерть
Неизвестно

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