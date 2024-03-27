Морген (Морген) Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1852
Сын: Морген Савелий
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Морген Хаим (Михаил)
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Черток (Морген) Хая-Эйда (Ираида) Аароновна
Отец ребёнка: Морген Аарон
Смерть
Неизвестно