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Пименова Вера Васильевна
Пименова Вера Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.1980
Пол
Женский
Отец
Жигунов Василий Николаевич
1956 г.р.
Мать
Жигунова (Соловьева) Надежда Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1980
Отец:
Жигунов Василий Николаевич
Мать:
Жигунова Надежда Григорьевна
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