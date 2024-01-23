Пименова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1980

Отец: Жигунов Василий Николаевич

Мать: Жигунова Надежда Григорьевна

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