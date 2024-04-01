Суслова Мария I Жена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Мария I Жена Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Выходцева Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Селезнева Елена Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Суслов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Фоминцева Сосанна Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
02.03.1843

Сын: Суслов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
04.08.1844

Сын: Суслов Лаврентий Казак Выс. Токушенского Алексеев

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Суслов Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иосифова ? Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Феоктист Алексеев

Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин

Смерть
Неизвестно
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