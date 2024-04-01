Суслова Мария I Жена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Выходцева Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Селезнева Елена Алексеева
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Фоминцева Сосанна Алексеева
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
02.03.1843
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
04.08.1844
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иосифова ? Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслов Алексей Крест. Д.Токушинской Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно