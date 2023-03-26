Чупина Феодора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Феодора Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1888 ст.

Дочь: Чупина Марфа Захарова

Отец ребёнка: Чупин Захар Федоров

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 26. Воспреемник Павел Феодоров Чупин https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Захар Федоров

Смерть
Неизвестно
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