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Чупина Марфа Захарова

Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888 ст.

Отец: Чупин Захар Федоров

Мать: Чупина Феодора Васильева

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 26. Воспреемник Павел Феодоров Чупин https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Смерть
Неизвестно
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