Чупина Марфа Захарова
Место рождения
Дата рождения01.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888 ст.
Отец: Чупин Захар Федоров
Мать: Чупина Феодора Васильева
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 26. Воспреемник Павел Феодоров Чупин https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Смерть
Неизвестно