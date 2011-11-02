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Никитин Семен Алексеевич

Место рождения

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край

Дата рождения

02.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2011

Отец: Никитин Алексей Анатольевич

Мать: Никитина Нина Владимировна

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
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