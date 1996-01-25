Дзюба Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1932
Дата смерти25.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
Отец: Дзюба Сергей Фатеевич
Мать: Вера Антоновна
Бракосочетание
1958
Жена: Дзюба Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дзюба Надежда Николаевна
Смерть
25.01.1996
Похороны
Неизвестно