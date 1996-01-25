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Дзюба Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

25.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: Дзюба Сергей Фатеевич

Мать: Вера Антоновна

Бракосочетание
1958

Жена: Дзюба Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
28.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дзюба Надежда Николаевна

Смерть
25.01.1996
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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