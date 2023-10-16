Султанбаева Клавдия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбаева Клавдия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1987

Сын: Султанбаев Феликс Сергеевич

Отец ребёнка: Султанбаев Сергей Исиляевич

Рождение ребёнка
12.04.1989

Сын: Султанбаев Валера Сергеевич

Отец ребёнка: Султанбаев Сергей Исиляевич

Рождение ребёнка
15.06.1991

Дочь: Радченко Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Султанбаев Сергей Исиляевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбаев Сергей Исиляевич

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