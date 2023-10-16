Султанбаева Клавдия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1987
Сын: Султанбаев Феликс Сергеевич
Отец ребёнка: Султанбаев Сергей Исиляевич
Рождение ребёнка
12.04.1989
Сын: Султанбаев Валера Сергеевич
Отец ребёнка: Султанбаев Сергей Исиляевич
Рождение ребёнка
15.06.1991
Дочь: Радченко Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Султанбаев Сергей Исиляевич
Бракосочетание
Неизвестно