Жигач Семён Сазонович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Жигач Сазон Иовлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигач Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.
Сын: Жигач Иван Семёнович
Мать ребёнка: Жигач Матрёна Фёдоровна
Бракосочетание
08.04.1912 ст.
Жена: Жигач Феврония Ефимовна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.
Дочь: Жигач Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Жигач Феврония Ефимовна
Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.
Сын: Жигач Александр Семёнович
Мать ребёнка: Жигач Феврония Ефимовна
Смерть
Неизвестно