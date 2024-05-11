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Жигач Семён Сазонович

Место рождения

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Жигач Сазон Иовлевич

Мать: Жигач Анастасия Афанасьевна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигач Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.

Сын: Жигач Иван Семёнович

Мать ребёнка: Жигач Матрёна Фёдоровна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.04.1912 ст.

Жена: Жигач Феврония Ефимовна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.

Дочь: Жигач Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Жигач Феврония Ефимовна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1914 ст.

Сын: Жигач Александр Семёнович

Мать ребёнка: Жигач Феврония Ефимовна

Ореховно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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