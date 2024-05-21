Клюшева (Саморокова) Анна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Самороков Леонтий Астафьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Клюшева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Клюшев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: Клюшева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Клюшев Алексей Федорович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно