Клюшева (Саморокова) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева (Саморокова) Анна Леонтьевна

Место рождения

Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Самороков Леонтий Астафьевич

Мать: не указана

Гагарье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Клюшева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Клюшев Алексей Федорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: Клюшева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Клюшев Алексей Федорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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