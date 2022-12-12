Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Павел Александрович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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