Ступина-Воробьева (Чуркина) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1878
Рождение ребёнка
04.11.1878
Сын: Ступин-Воробьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1881
Дочь: (Ступина-Воробьева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Александр Иванович