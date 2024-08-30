Ступина-Воробьева (Чуркина) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Воробьева (Чуркина) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1878

Муж: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.11.1878

Сын: Ступин-Воробьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1881

Дочь: (Ступина-Воробьева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Александр Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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