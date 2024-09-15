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Поворина (Дразжина) Мария Григорьевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1855

Отец: Дражжин Григорий Васильевич

Мать: Харланова Дарья Савельевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.01.1872

Муж: Поворин Федор Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1875

Дочь: Поворина (Поворина) Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Поворин Федор Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1876

Дочь: Поворина (Поворина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Поворин Федор Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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