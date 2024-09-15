Поворина (Дразжина) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1855
Бракосочетание
07.01.1872
Рождение ребёнка
02.06.1875
Дочь: Поворина (Поворина) Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Поворин Федор Павлович
Рождение ребёнка
09.10.1876
Дочь: Поворина (Поворина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Поворин Федор Павлович
Смерть
Неизвестно