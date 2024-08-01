Антонов (Васильев) Иларион Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов (Васильев) Иларион Филиппович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.03.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1800 ст.

Отец: Антонов Филипп Васильевич

Мать: (Иудина) Марфа Иудовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1817 ст.

Сын: Васильев-Антонов (Филиппов) Василий Иларионович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1825 ст.

Дочь: Васильева-Антонова (Филиппова) Евдокия Иларионовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1827 ст.

Дочь: Васильева-Антонова (Филиппова) Стефанида Иларионовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.

Дочь: Васильева-Антонова (Филиппова) Екатерина Иларионовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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