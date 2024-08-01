Антонов (Васильев) Иларион Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.03.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1800 ст.
Отец: Антонов Филипп Васильевич
Мать: (Иудина) Марфа Иудовна
Рождение ребёнка
30.12.1817 ст.
Сын: Васильев-Антонов (Филиппов) Василий Иларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1825 ст.
Дочь: Васильева-Антонова (Филиппова) Евдокия Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1827 ст.
Дочь: Васильева-Антонова (Филиппова) Стефанида Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.
Дочь: Васильева-Антонова (Филиппова) Екатерина Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно