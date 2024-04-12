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Аграфена Степанова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Степан Иудин

Мать: Устинья Филипова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1775

Муж: Ларион Васильев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1779 ст.

Сын: Фёдор Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Васильев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1781 ст.

Сын: Иван Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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