Аграфена Степанова
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Степан Иудин
Мать: Устинья Филипова
Бракосочетание
До 1775
Муж: Ларион Васильев
Рождение ребёнка
17.02.1779 ст.
Сын: Фёдор Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Васильев
Рождение ребёнка
26.06.1781 ст.
Сын: Иван Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Васильев
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно