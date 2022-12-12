Крекова Мария Анастасьева
Место рождения
Дата рождения18.01.1875 ст.
Дата смерти26.01.1875 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875 ст.
Отец: Креков Анастасий Михайлов
Мать: Евдокия Фёдорова
Ксения и Мария - близнецы
Крещение
19.01.1875 ст.
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Родион Яковлев и крестьянская девица Пелагея Михайлова
Смерть
26.01.1875 ст.
от младенческой
Похороны
29.01.1875 ст.
на приходском кладбище