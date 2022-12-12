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Крекова Мария Анастасьева

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

18.01.1875 ст.

Дата смерти

26.01.1875 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1875 ст.

Отец: Креков Анастасий Михайлов

Мать: Евдокия Фёдорова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Ксения и Мария - близнецы
Крещение
19.01.1875 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Челнов крестьянин собственник Родион Яковлев и крестьянская девица Пелагея Михайлова
Смерть
26.01.1875 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
от младенческой
Похороны
29.01.1875 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
на приходском кладбище
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