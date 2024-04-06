Головач Михаил Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач Михаил Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борзова Алла Михайловна

Мать ребёнка: Головач Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берковская Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1947

Сын: Головач Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Головач Антонина

Смерть
Неизвестно

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