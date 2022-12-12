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Чернеев Павел Петрович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.12.1881

Дата смерти

22.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1881

Отец: Чернеев Петр Иванович

Мать: Чернеева Антонина Григорьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
21.12.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Андрей Евгениев Солин
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
22.12.1881
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родимца
Похороны
25.12.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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