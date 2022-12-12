Чернеев Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1881
Дата смерти22.12.1881
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1881
Крещение
21.12.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Сарапульский мещанин Андрей Евгениев Солин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.12.1881
Причина смерти: От родимца
Похороны
25.12.1881
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя