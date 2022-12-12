Чернеева Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернеева Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1881

Сын: Чернеев Павел Петрович

Отец ребёнка: Чернеев Петр Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернеев Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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