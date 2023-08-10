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Тарасов Пётр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Валерий Петрович

Мать ребёнка: Тарасова (Карташова) Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Петрович

Мать ребёнка: Тарасова (Карташова) Нина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (Карташова) Нина Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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