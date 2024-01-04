Бакланов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения24.04.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1875
Бракосочетание
30.06.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
21.06.1898
Мать ребёнка: Бакланова (Бакланова) Меланья Ильинична
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
04.03.1901
Дочь: Бакланова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бакланова (Бакланова) Меланья Ильинична
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно