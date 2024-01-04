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Бакланов Иван Иванович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.04.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1875

Отец: Бакланов Иван Тимофеевич

Мать: Бакланова -- Елена Андреевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.06.1895

Жена: Бакланова (Бакланова) Меланья Ильинична

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
21.06.1898

Сын: Бакланов Петр Иванович

Мать ребёнка: Бакланова (Бакланова) Меланья Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
04.03.1901

Дочь: Бакланова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бакланова (Бакланова) Меланья Ильинична

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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