Борисова-Дометиева-Дмитриева (Михайлова) Пелагея Георгиевна-Егоровна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1898 ст.
Сын: Жаренков (Яковлев) Василий Иванович
Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1901 ст.
Сын: Жаренков (Яковлев) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.
Сын: Жаренков (Яковлев) Александр Иванович
Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.
Дочь: Жаренкова (Яковлева) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно