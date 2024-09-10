Борисова-Дометиева-Дмитриева (Михайлова) Пелагея Георгиевна-Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова-Дометиева-Дмитриева (Михайлова) Пелагея Георгиевна-Егоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: Дометиев (Борисов) Георгий Михайлович

Мать: Петрова-Потапова (Маркелова) Анастасия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Муж: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1898 ст.

Сын: Жаренков (Яковлев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1901 ст.

Сын: Жаренков (Яковлев) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1903 ст.

Сын: Жаренков (Яковлев) Александр Иванович

Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1914 ст.

Дочь: Жаренкова (Яковлева) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Жаренков (Петров) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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