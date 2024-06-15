Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исак Зотов

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Иван Исаков

Отец ребёнка: Исак Зотов

Каменка, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Петр Исаков

Отец ребёнка: Исак Зотов

Каменка, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ольга Исакова

Отец ребёнка: Исак Зотов

Каменка, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Исакова

Отец ребёнка: Исак Зотов

Каменка, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Яков Исаков

Отец ребёнка: Исак Зотов

Каменка, Чухломский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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