Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исак Зотов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Иван Исаков
Отец ребёнка: Исак Зотов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Петр Исаков
Отец ребёнка: Исак Зотов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ольга Исакова
Отец ребёнка: Исак Зотов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Исакова
Отец ребёнка: Исак Зотов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Яков Исаков
Отец ребёнка: Исак Зотов
Смерть
Неизвестно