Бардина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915 ст.
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бардина) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1944 ст.
Сын: Бардин Николай 1 Алексеевич
Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Бардина) Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Бардин Николай 2 Алексеевич
Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович
Смерть
1954
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от родов даты на памятнике