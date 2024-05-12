Бардина Анна Федоровна 1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бардина) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
30.07.1944 ст.

Сын: Бардин Николай 1 Алексеевич

Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Бардина) Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бардин Николай 2 Алексеевич

Отец ребёнка: Бардин Алексей Федорович

Смерть
1954
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от родов даты на памятнике

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