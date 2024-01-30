Peep Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Peep Ann

Место рождения

Tammenhof

Дата рождения

1776

Дата смерти

02.01.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1798 г.р.
1803 г.р.
1804 г.р.
1806 г.р.
1811 г.р.
1814 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1798

Дочь: Holzmann (Peep) Anno

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
?.05.1803

Сын: Peep Josep

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
13.09.1804

Дочь: Jürgenson (Peep) Ewa

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
?.07.1806

Дочь: Surwa (Peep) Ann

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
?.12.1811

Дочь: Kotkas (Peep) Mari

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
?.05.1814

Дочь: Ummik (Peep) Mai

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
10.09.1816

Дочь: Sell (Peep) Liso

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Рождение ребёнка
1825

Сын: Peep Tõnnis

Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan

Смерть
02.01.1850

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