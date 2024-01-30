Peep Ann
Место рожденияTammenhof
Дата рождения1776
Дата смерти02.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1798
Дочь: Holzmann (Peep) Anno
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
?.05.1803
Сын: Peep Josep
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
13.09.1804
Дочь: Jürgenson (Peep) Ewa
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
?.07.1806
Дочь: Surwa (Peep) Ann
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
?.12.1811
Дочь: Kotkas (Peep) Mari
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
?.05.1814
Дочь: Ummik (Peep) Mai
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
10.09.1816
Дочь: Sell (Peep) Liso
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Рождение ребёнка
1825
Сын: Peep Tõnnis
Отец ребёнка: Peep Pebo Jako Jaan
Смерть
02.01.1850