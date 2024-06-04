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Спитов Иван Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Спитов Иван Игнатьев

Мать: Спитова (Благова) Степанида Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спитова Марья Евсеева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Спитова) Ненила Иванова

Мать ребёнка: Спитова Марья Евсеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Спитов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Спитова Марья Евсеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1818
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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