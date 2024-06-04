Спитов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спитова Марья Евсеева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Спитова) Ненила Иванова
Мать ребёнка: Спитова Марья Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Спитов Михаил Иванов
Мать ребёнка: Спитова Марья Евсеева
Смерть
1818