Спитов Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Спитов Иван Иванов
Мать: Спитова Марья Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спитова Марья Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спитова Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Спитова) Евдокия (Авдотья) Михайлова
Мать ребёнка: Спитова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Спитова) Евдокия (Авдотья) Михайлова
Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Спитов Иван Михайлов
Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Спитова) Марья Михайлова
Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова
Смерть
После 1834