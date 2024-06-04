Спитов Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпитов Михаил Иванов

Спитов Михаил Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Спитов Иван Иванов

Мать: Спитова Марья Евсеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спитова Марья Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спитова Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Спитова) Евдокия (Авдотья) Михайлова

Мать ребёнка: Спитова Ирина

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Спитов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Спитова) Евдокия (Авдотья) Михайлова

Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Спитов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Спитов Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Спитова) Марья Михайлова

Мать ребёнка: Спитова Марья Прохорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.