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Долгоруков Илья Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.11.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Остен-Сакен (Долгорукова) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.01.1824

Жена: Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.213. // Метрические книги Сергиевского собора.
Рождение ребёнка
20.11.1824

Дочь: Лобанова-Ростовская (Долгорукова) Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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