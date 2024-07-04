Долгоруков Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Остен-Сакен (Долгорукова) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна
Бракосочетание
14.01.1824
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.213. // Метрические книги Сергиевского собора.
Рождение ребёнка
20.11.1824
Дочь: Лобанова-Ростовская (Долгорукова) Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Долгорукова (Салтыкова-Головкина) Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно