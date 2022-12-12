Анна? Иванова?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров
Рождение ребёнка
1911
Сын: Макаров Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно