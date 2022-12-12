Анна? Иванова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна? Иванова?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Макаров Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Макаров Афанасий Флоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Афанасий Флоров

Смерть
Неизвестно
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