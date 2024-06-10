Лавров Василий Васильевич
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения14.01.1911
Дата смерти29.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
29.09.1984