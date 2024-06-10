Лавров Василий Васильевич 14.01.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лавров Василий Васильевич

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

29.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
10.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
29.09.1984

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