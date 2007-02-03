Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1913
Дата смерти03.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лавров Василий Васильевич
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
03.02.2007