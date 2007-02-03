Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потейко (Потейко) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1913

Дата смерти

03.02.2007

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913

Отец: Потейков Григорий Васильевич

Мать: Потейкова (Груббе) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лавров Василий Васильевич

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Смерть
03.02.2007

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