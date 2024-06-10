Ершов Фрол Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершов Фрол

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова (Ершова) Таисия Фроловна

Мать ребёнка: Ершова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буряк (Ершова) Александра Фроловна

Мать ребёнка: Ершова Евдокия

Рождение ребёнка
03.05.1918

Дочь: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Ершова Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
15.02.1920

Дочь: Назаренко (Ершова) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Ершова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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