Ершова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова (Ершова) Таисия Фроловна
Отец ребёнка: Ершов Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буряк (Ершова) Александра Фроловна
Отец ребёнка: Ершов Фрол
Рождение ребёнка
03.05.1918
Дочь: Потейко (Ершова) Ирина Фроловна
Отец ребёнка: Ершов Фрол
Россия
Рождение ребёнка
15.02.1920
Дочь: Назаренко (Ершова) Анна Фроловна
Отец ребёнка: Ершов Фрол
Смерть
1940