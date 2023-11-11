Аршинова (Евтеева) Елена Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Евтеева) Елена Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Колгатин Мартин Евтеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1863

Муж: Аршинов Уар Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Аршинов Павел Уарович

Отец ребёнка: Аршинов Уар Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Аршинова Мария Уаровна

Отец ребёнка: Аршинов Уар Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1869

Сын: Аршинов Петр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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