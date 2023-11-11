Аршинова (Евтеева) Елена Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Колгатин Мартин Евтеевич
Бракосочетание
29.09.1863
Рождение ребёнка
16.11.1865
Отец ребёнка: Аршинов Уар Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Аршинова Мария Уаровна
Отец ребёнка: Аршинов Уар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около ?.08.1869
Сын: Аршинов Петр
Смерть
Неизвестно