Кокорина Ксения Степановна
Место рожденияд. Кокоринская (Орловской округи, Гавриловской волости)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кокоринская (Орловской округи, Гавриловской волости)
Бракосочетание
08.02.1870
Бракосочетание
08.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1871 ст.
Дочь: Мухина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Мухин Дмитрий Андреевич
Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно