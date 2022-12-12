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Кокорина Ксения Степановна

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Место рождения

д. Кокоринская (Орловской округи, Гавриловской волости)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 или 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кокоринская (Орловской округи, Гавриловской волости)
Бракосочетание
08.02.1870

Муж: Мухин Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
08.02.1870 ст.

Муж: Мухин Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
22.08.1871 ст.

Дочь: Мухина Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Мухин Дмитрий Андреевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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