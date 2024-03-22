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Котов Семен Савилов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Котов Савил Алексеев

Мать: Котова ?

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Котов Евдоким Семенов

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Котов Григорий Семенов

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Котов Семен Семенов

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Котов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Котова Авдотья

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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