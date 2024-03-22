Котов Семен Савилов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Котов Савил Алексеев
Мать: Котова ?
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Котов Семен Семенов
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Котов Михаил Семенов
Мать ребёнка: Котова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Авдотья
Смерть
Неизвестно