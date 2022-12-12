Кизяева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.
Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Кизяева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Кизяева Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
08.01.1869 ст.
Дочь: Кизяева Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870 ст.