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Кизяева Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.

Сын: Кизяев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Кизяева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Кизяева Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
08.01.1869 ст.

Дочь: Кизяева Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Кизяев Андрей Александрович

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизяев Андрей Александрович

Смерть
1870 ст.
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