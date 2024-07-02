Есаулов Григорий До 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Есаулов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

20.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Есаулов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаулов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есаулов Георгий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1888

Сын: Есаулов Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.11.1915
село Ивонино
Причина смерти: от паралича, в 74 года

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