Есаулов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смерти20.11.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: Есаулов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаулов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есаулов Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1888
Сын: Есаулов Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.11.1915
село Ивонино
Причина смерти: от паралича, в 74 года